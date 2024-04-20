Сума соціальної грошової допомоги для однієї категорії українців зросла до 7 800 гривень. Це підвищення відбудеться автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно. Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Соціальна грошова допомога для дітей загиблих добровольців в Україні зазнала значного збільшення. Тепер, згідно з рішенням Кабміну, яке ухвалено в березні та вступило в силу з квітня, розмір виплат для неповнолітніх дітей зріс до 7 800 гривень щомісяця для одинаків та до 6 100 гривень на кожну дитину у багатодітних сім'ях.
Раніше діти добровольців отримували менші суми грошової допомоги порівняно з дітьми загиблих Захисників і Захисниць України через неврегульовані правові питання. Також Мінсоцполітики повідомило, що діти загиблих добровольців мають право на пенсію за втратою годувальника, якщо у померлого батька було достатньо страхового стажу.
У разі відсутності необхідного страхового стажу діти мають право на державну соціальну допомогу. Пенсійні виплати можуть отримувати сім'ї, в яких є непрацездатні члени, що втратили основного годувальника.
Такі непрацездатні особи включають:
- іншого з подружжя, батьків з інвалідністю або тих, хто досяг пенсійного віку;
- дітей до 18 років або старших, якщо вони інваліди з дитинства;
- дітей, які продовжують навчання до 23 років;
- дітей-сиріт до 23 років;
- іншого з подружжя, одного з батьків або брата, сестру, дідуся чи бабусю, які не працюють і опікуються дитиною до восьми років.
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