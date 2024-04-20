Мінсоцполітики нагадує, що розмір соціальної грошової допомоги для однієї категорії українців зросла до 7 800 гривень з 1 квітня.

Сума соціальної грошової допомоги для однієї категорії українців зросла до 7 800 гривень. Це підвищення відбудеться автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Соціальна грошова допомога для дітей загиблих добровольців в Україні зазнала значного збільшення. Тепер, згідно з рішенням Кабміну, яке ухвалено в березні та вступило в силу з квітня, розмір виплат для неповнолітніх дітей зріс до 7 800 гривень щомісяця для одинаків та до 6 100 гривень на кожну дитину у багатодітних сім'ях.

Раніше діти добровольців отримували менші суми грошової допомоги порівняно з дітьми загиблих Захисників і Захисниць України через неврегульовані правові питання. Також Мінсоцполітики повідомило, що діти загиблих добровольців мають право на пенсію за втратою годувальника, якщо у померлого батька було достатньо страхового стажу.

У разі відсутності необхідного страхового стажу діти мають право на державну соціальну допомогу. Пенсійні виплати можуть отримувати сім'ї, в яких є непрацездатні члени, що втратили основного годувальника.

Такі непрацездатні особи включають:

іншого з подружжя, батьків з інвалідністю або тих, хто досяг пенсійного віку;

дітей до 18 років або старших, якщо вони інваліди з дитинства;

дітей, які продовжують навчання до 23 років;

дітей-сиріт до 23 років;

іншого з подружжя, одного з батьків або брата, сестру, дідуся чи бабусю, які не працюють і опікуються дитиною до восьми років.

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