Минсоцполитики напоминает, что размер социальной денежной помощи для одной категории украинцев вырос до 7 800 гривен с 1 апреля.

Сумма социальной денежной помощи для одной категории украинцев выросла до 7800 гривен. Это повышение произойдет автоматически, потому никуда обращаться не нужно. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Социальная денежная помощь для детей погибших добровольцев в Украине испытала значительное увеличение. Теперь, согласно решению Кабмина, принятому в марте и вступившему в силу с апреля, размер выплат для несовершеннолетних детей вырос до 7 800 гривен ежемесячно для одиночек и до 6 100 гривен на каждого ребенка в многодетных семьях.

Ранее дети добровольцев получали меньшие суммы денежной помощи по сравнению с детьми погибших Защитников и Защитниц Украины из-за неурегулированных правовых вопросов. Также Минсоцполитики сообщило, что дети погибших добровольцев имеют право на пенсию по потере кормильца, если у умершего отца было достаточно страхового стажа.

При отсутствии необходимого страхового стажа дети имеют право на государственную социальную помощь. Пенсионные выплаты могут получать семьи, в которых есть нетрудоспособные члены, потерявшие основного кормильца.

Такие нетрудоспособные лица включают в себя:

другого из супругов, родителей с инвалидностью или тех, кто достиг пенсионного возраста;

детей до 18 лет или старше, если они инвалиды с детства;

детей, продолжающих обучение до 23 лет;

детей-сирот до 23 лет;

другого из супругов, одного из родителей или брата, сестру, дедушку или бабушку, которые не работают и заботятся о ребенке до восьми лет.

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