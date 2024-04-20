Сумма социальной денежной помощи для одной категории украинцев выросла до 7800 гривен. Это повышение произойдет автоматически, потому никуда обращаться не нужно. Об этом сообщили в Минсоцполитике.
Социальная денежная помощь для детей погибших добровольцев в Украине испытала значительное увеличение. Теперь, согласно решению Кабмина, принятому в марте и вступившему в силу с апреля, размер выплат для несовершеннолетних детей вырос до 7 800 гривен ежемесячно для одиночек и до 6 100 гривен на каждого ребенка в многодетных семьях.
Ранее дети добровольцев получали меньшие суммы денежной помощи по сравнению с детьми погибших Защитников и Защитниц Украины из-за неурегулированных правовых вопросов. Также Минсоцполитики сообщило, что дети погибших добровольцев имеют право на пенсию по потере кормильца, если у умершего отца было достаточно страхового стажа.
При отсутствии необходимого страхового стажа дети имеют право на государственную социальную помощь. Пенсионные выплаты могут получать семьи, в которых есть нетрудоспособные члены, потерявшие основного кормильца.
Такие нетрудоспособные лица включают в себя:
- другого из супругов, родителей с инвалидностью или тех, кто достиг пенсионного возраста;
- детей до 18 лет или старше, если они инвалиды с детства;
- детей, продолжающих обучение до 23 лет;
- детей-сирот до 23 лет;
- другого из супругов, одного из родителей или брата, сестру, дедушку или бабушку, которые не работают и заботятся о ребенке до восьми лет.
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