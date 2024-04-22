Для тих, хто не готовий звертатися до сервіс-центру для діагностики та ремонту пристрою, коли сенсор працює некоректно, можна спробувати вирішити проблему самостійно кількома способами.

Після деяких пошкоджень, потрапляння води, перегріву або навіть без видимих ​​причин дисплей телефону може почати спрацьовувати без вашої участі, не тільки включаючи непотрібні функції, витрачаючи заряд батареї та відволікаючи вас непередбаченою активністю на екрані, але й завдаючи певних незручностей.

Часто ця проблема зумовлена ​​дефектом конструкції або комплектуючих і може бути усунена спеціалістами з ремонту. Однак ми також можемо підказати, що робити, якщо сенсор телефону самостійно спрацьовує, і як самостійно виправити цю проблему, не звертаючись до ремонту або заміни екрана.

Часто після падінь або навіть заміни екрана для справної роботи сенсора і запобігання випадкам, коли тачскрин натискається сам по собі, достатньо провести калібрування дисплея через налаштування пристрою або за допомогою спеціальної програми. Для калібрування через налаштування у пристроях Android послідовність дій така:

Зайдіть у меню "Налаштування" на вашому смартфоні. Знайдіть розділ «Дисплей» та виберіть опцію «Калібрування». Покладіть пристрій на рівну поверхню для точного налаштування. Запустіть процес калібрування та стежте за поведінкою смартфона після завершення процесу.

Якщо цей спосіб не допомагає, і проблема все ще актуальна, існує радикальніший спосіб спробувати усунути цей дефект самостійно.

Для тих, хто не готовий звертатися до сервісного центру для діагностики та ремонту пристрою, коли сенсор працює некоректно, є ймовірність усунути цю несправність шляхом повного скидання налаштувань пристрою до заводських.

Важливо розуміти, що цей спосіб також не вирішить проблему, якщо причина апаратна, і перед процедурою необхідно зберегти важливі дані смартфона на іншому пристрої або хмарі. Якщо ви готові спробувати цей метод, ось просте керівництво:

Знайдіть у меню телефону «Налаштування» та перейдіть до розділу «Особисті дані». Виберіть «Скинути та відновити», а потім — «Повернутися до заводських налаштувань». Виконайте повне скидання, натиснувши на опцію «Скинути налаштування пристрою».

Іноді Hard Reset допомагає подолати проблему, коли екран смартфона самостійно реагує, але часто проблема криється в апаратних недоліках. Виявити та усунути апаратні несправності допоможуть заміна скла смартфона в сервісному центрі або невелика корекція положення скла та модуля дисплея.

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