После некоторых повреждений, попадания воды, перегрева или даже без видимых причин дисплей телефона может начать срабатывать без вашего участия, не только включая ненужные функции, расходуя заряд батареи и отвлекая вас непредвиденной активностью на экране, но и доставляя определенные неудобства.
Часто эта проблема обусловлена дефектом конструкции или комплектующих и может быть устранена специалистами мастерских по ремонту. Однако мы также можем подсказать вам, что делать, если сенсор телефона самостоятельно срабатывает, и как самостоятельно исправить эту проблему, не обращаясь к ремонту или замене экрана.
Часто после падений или даже замены экрана для исправной работы сенсора и предотвращения случаев, когда тачскрин нажимается сам по себе, достаточно провести калибровку дисплея через настройки устройства или с помощью специального приложения. Для калибровки через настройки в устройствах Android последовательность действий следующая:
- Зайдите в меню «Настройки» на вашем смартфоне.
- Найдите раздел «Дисплей» и выберите опцию «Калибровка».
- Положите устройство на ровную поверхность для точной настройки.
- Запустите процесс калибровки и следите за поведением смартфона после завершения процесса.
Если этот способ не помогает, и проблема все еще актуальна, существует более радикальный способ попытаться устранить этот дефект самостоятельно.
Для тех, кто не готов обращаться в сервис-центр для диагностики и ремонта устройства, когда сенсор работает некорректно, есть вероятность устранить эту неисправность путем полного сброса настроек устройства до заводских.
Важно понимать, что этот способ также не решит проблему, если причина аппаратная, и перед процедурой необходимо сохранить важные данные смартфона на другом устройстве или в облаке. Если вы готовы попробовать этот метод, вот простое руководство:
- Найдите в меню телефона «Настройки» и перейдите в раздел «Личные данные».
- Выберите пункт «Сброс и восстановление» и затем «Возврат к заводским настройкам».
- Выполните полный сброс, нажав на опцию «Сбросить настройки устройства».
Иногда Hard Reset помогает справиться с проблемой, когда экран смартфона самостоятельно реагирует, но часто проблема кроется в аппаратных недостатках. Выявить и устранить аппаратные неисправности помогут замена стекла смартфона в сервисном центре или небольшая коррекция положения стекла и модуля дисплея.
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