Для тех, кто не готов обращаться в сервис-центр для диагностики и ремонта устройства, когда сенсор работает некорректно, можно попытаться решить проблему самостоятельно несколькими способами.

После некоторых повреждений, попадания воды, перегрева или даже без видимых причин дисплей телефона может начать срабатывать без вашего участия, не только включая ненужные функции, расходуя заряд батареи и отвлекая вас непредвиденной активностью на экране, но и доставляя определенные неудобства.

Часто эта проблема обусловлена дефектом конструкции или комплектующих и может быть устранена специалистами мастерских по ремонту. Однако мы также можем подсказать вам, что делать, если сенсор телефона самостоятельно срабатывает, и как самостоятельно исправить эту проблему, не обращаясь к ремонту или замене экрана.

Часто после падений или даже замены экрана для исправной работы сенсора и предотвращения случаев, когда тачскрин нажимается сам по себе, достаточно провести калибровку дисплея через настройки устройства или с помощью специального приложения. Для калибровки через настройки в устройствах Android последовательность действий следующая:

Зайдите в меню «Настройки» на вашем смартфоне. Найдите раздел «Дисплей» и выберите опцию «Калибровка». Положите устройство на ровную поверхность для точной настройки. Запустите процесс калибровки и следите за поведением смартфона после завершения процесса.

Если этот способ не помогает, и проблема все еще актуальна, существует более радикальный способ попытаться устранить этот дефект самостоятельно.

Для тех, кто не готов обращаться в сервис-центр для диагностики и ремонта устройства, когда сенсор работает некорректно, есть вероятность устранить эту неисправность путем полного сброса настроек устройства до заводских.

Важно понимать, что этот способ также не решит проблему, если причина аппаратная, и перед процедурой необходимо сохранить важные данные смартфона на другом устройстве или в облаке. Если вы готовы попробовать этот метод, вот простое руководство:

Найдите в меню телефона «Настройки» и перейдите в раздел «Личные данные». Выберите пункт «Сброс и восстановление» и затем «Возврат к заводским настройкам». Выполните полный сброс, нажав на опцию «Сбросить настройки устройства».

Иногда Hard Reset помогает справиться с проблемой, когда экран смартфона самостоятельно реагирует, но часто проблема кроется в аппаратных недостатках. Выявить и устранить аппаратные неисправности помогут замена стекла смартфона в сервисном центре или небольшая коррекция положения стекла и модуля дисплея.

Последние новости Украины:

Обратите внимание: назван верный знак, что ваш телефон прослушивают.

Без связи и Интернета: "Киевстар" сделал заявление которое касается всех абонентов.

Как защитить номер телефона от взлома: в Vodafone назвали простой способ.