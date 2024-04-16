Завдяки цим порадам ви можете продовжити час роботи свого смартфона, але потрібно розуміти, які кроки краще зробити.

Не для кого не секрет, що однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі Android-смартфонів, є недостатня автономність пристрою. Без підключення до зовнішнього джерела живлення смартфони зазвичай можуть пропрацювати лише день-півтора, а при активному використанні розряджаються вже надвечір.

Виробники пристроїв намагаються вирішити цю проблему, додаючи програмні методи збільшення терміну роботи пристрою без заряджання, такі як режим енергозбереження на Android. Увімкнувши цю опцію, ви можете продовжити час роботи свого смартфона, проте вам доведеться зіткнутися з низкою незручностей.

Обмеження фонових програм Режим енергозбереження обмежує роботу програм на фоні. Зазвичай після активації цієї функції всі програми автоматично закриваються при блокуванні екрана, що є найменш помітним недоліком. Однак набагато гірше, коли ви перестаєте отримувати повідомлення на Android, за що також відповідає цей режим.

Проблеми з продуктивністю Хоча теоретично обмеження фонових додатків має позитивно зашкодити продуктивності пристрою, звільняючи його від виконання зайвих завдань, практично все може бути так гладко. Смартфон, навпаки, починає гальмувати через обмеження тактової частоти процесора, що робить його роботу повільнішим.

Проблеми з яскравістю екрана Режим енергозбереження також може призвести до зменшення яскравості екрана, що може бути дратівливим для користувачів. Деякі смартфони обмежують пікове значення яскравості, що робить екран тьмяним, особливо в яскравий час доби.

Додаткові обмеження Також варто враховувати, що в режимі енергозбереження можуть бути вимкнені функції вібрації, синхронізації, Always On Display, а також знижена частота оновлення екрана.

Як вимкнути режим енергозбереження Якщо ви зіткнулися з проблемами, описаними вище, і вам необхідно вимкнути режим енергозбереження, це можна зробити двома способами:

Через шторку повідомлень (Центр управління);

У розділі "Батарея".

У випадку, якщо ваш телефон швидко розряджається, але ви не хочете стикатися з обмеженнями режиму, спробуйте використати нестандартні способи економії енергії, які допоможуть збільшити термін автономної роботи пристрою без шкоди для продуктивності та інших важливих функцій.

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