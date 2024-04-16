Благодаря этим советам вы можете продлить время работы своего смартфона, но нужно понимать, какие шаги лучше сделать.

Не для кого не секрет, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются пользователи Android-смартфонов, является недостаточная автономность устройства. Без подключения к внешнему источнику питания смартфоны обычно могут проработать лишь день-полтора, а при активном использовании разряжаются уже к вечеру.

Производители устройств пытаются решить эту проблему, добавляя программные методы увеличения срока работы устройства без подзарядки, такие как режим энергосбережения на Android. Включив эту опцию, вы можете продлить время работы своего смартфона, однако при этом вам придется столкнуться с рядом неудобств.

Ограничение фоновых приложений Режим энергосбережения ограничивает работу приложений в фоне. Обычно, после активации этой функции все приложения автоматически закрываются при блокировке экрана, что является наименее заметным недостатком. Однако, намного хуже, когда вы перестаете получать уведомления на Android, за что также отвечает этот режим.

Проблемы с производительностью Хотя в теории ограничение фоновых приложений должно положительно сказаться на производительности устройства, освобождая его от выполнения лишних задач, на практике все может быть не так гладко. Смартфон, наоборот, начинает тормозить из-за ограничения тактовой частоты процессора, что делает его работу медленнее.

Проблемы с яркостью экрана Режим энергосбережения также может привести к уменьшению яркости экрана, что может быть раздражающим для пользователей. Некоторые смартфоны ограничивают пиковое значение яркости, что делает экран тусклым, особенно в яркое время суток.

Дополнительные ограничения Также стоит учитывать, что в режиме энергосбережения могут быть отключены функции вибрации, синхронизации, Always On Display, а также снижена частота обновления экрана.

Как отключить режим энергосбережения Если вы столкнулись с проблемами, описанными выше, и вам необходимо отключить режим энергосбережения, это можно сделать двумя способами:

Через шторку уведомлений (Центр управления);

В разделе настроек "Батарея".

В случае, если ваш телефон быстро разряжается, но вы не хотите сталкиваться с ограничениями режима, попробуйте использовать нестандартные способы экономии энергии, которые помогут увеличить срок автономной работы вашего устройства без ущерба для производительности и других важных функций.

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