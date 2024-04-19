У телекомунікаційній компанії «Київстар» негайно відреагували на підозри одного з абонентів, що за його пересуванням стежать.

Мобільний оператор «Київстар» відповів на підозри абонента, що він став об’єктом стеження.

На офіційній сторінці «Київстар» у Facebook чоловік звернувся до представників компанії з несподіваним запитанням: «Навіщо ви стежите за абонентами?».

У «Київстар» миттєво запевнили, що це не так:

«Ми не займаємося подібним. Маємо запевнити, що ми не відстежуємо ваше пересування».

У відповідь чоловік надіслав скрін повідомлення, в якому вказано, що він знаходиться поруч з певним магазином.

«Приходьте, маємо пропозицію для вашого номера», - йшлось у тексті повідомлення.

У «Київстар» пояснили, яким чином це повідомлення надійшло абоненту.

«Технологічне обладнання операторів дозволяє здійснювати автоматичне розсилання повідомлення про послуги та персональні пропозиції оператора у разі реєстрації абонента в зоні дії визначеної базової станції. Жоден співробітник оператора або треті особи не бачать ваше місце знаходження», - запевнили у компанії.

Також у «Київстар» пояснили, що з метою полегшення знаходження найближчого магазина оператора було налаштовано автоматизовані системи для повідомлення.

«Згідно законодавства про захист персональних даних та про електронні комунікації інформація про абонентів не передається третім особам без дозволу самого абонента», - запевнили у «Київстар», наголосивши, що пересування абонентів не відстежується.

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