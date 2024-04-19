Мобильный оператор «Киевстар» ответил на подозрения абонента, что он стал объектом слежения.
На официальной странице «Киевстар» в Facebook мужчина обратился к представителям компании пс неожиданным вопросом: «Зачем вы следите за абонентами?».
В «Киевстар» мгновенно заверили, что это не так:
«Мы не занимаемся подобным. Должны заверить, что мы не отслеживаем ваше передвижение».
В ответ мужчина опубликовал скрин сообщения, в котором указано, что он находится рядом с определенным магазином.
«Приходите, есть предложение для вашего номера», - говорилось в тексте сообщения.
В «Киевстар» объяснили, каким образом это сообщение поступило абоненту.
«Технологическое оборудование операторов позволяет осуществлять автоматическую рассылку сообщения об услугах и персональных предложениях оператора в случае регистрации абонента в зоне действия определенной базовой станции. Ни один сотрудник оператора или третьи лица не видят ваше местонахождение», - заверили в компании.
Также в «Киевстар» объяснили, что с целью облегчения нахождения ближайшего магазина оператора были настроены автоматизированные системы для сообщения.
«Согласно законодательству о защите персональных данных и электронных коммуникациях информация об абонентах не передается третьим лицам без разрешения самого абонента», - заверили в «Киевстар», подчеркнув, что передвижение абонентов не отслеживается.
Последние новости Украины:
Обратите внимание: назван верный знак прослушивания смартфона.
Без связи и Интернета: "Киевстар" сделал заявление, которое касается всех абонентов.
Также напомним, что "Киевстар" повысил цены на еще один популярный тариф.