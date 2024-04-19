В телекоммуникационной компании «Киевстар» немедленно отреагировали на подозрения одного из абонентов, что за его перемещениями могут следить.

Мобильный оператор «Киевстар» ответил на подозрения абонента, что он стал объектом слежения.

На официальной странице «Киевстар» в Facebook мужчина обратился к представителям компании пс неожиданным вопросом: «Зачем вы следите за абонентами?».

В «Киевстар» мгновенно заверили, что это не так:

«Мы не занимаемся подобным. Должны заверить, что мы не отслеживаем ваше передвижение».

В ответ мужчина опубликовал скрин сообщения, в котором указано, что он находится рядом с определенным магазином.

«Приходите, есть предложение для вашего номера», - говорилось в тексте сообщения.

В «Киевстар» объяснили, каким образом это сообщение поступило абоненту.

«Технологическое оборудование операторов позволяет осуществлять автоматическую рассылку сообщения об услугах и персональных предложениях оператора в случае регистрации абонента в зоне действия определенной базовой станции. Ни один сотрудник оператора или третьи лица не видят ваше местонахождение», - заверили в компании.

Также в «Киевстар» объяснили, что с целью облегчения нахождения ближайшего магазина оператора были настроены автоматизированные системы для сообщения.

«Согласно законодательству о защите персональных данных и электронных коммуникациях информация об абонентах не передается третьим лицам без разрешения самого абонента», - заверили в «Киевстар», подчеркнув, что передвижение абонентов не отслеживается.

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