При наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг може бути відмовлено у призначенні субсидії. Проте, така відмова не стосується всіх комунальних послуг, за якими є борг.
Адвокатка Ольга Новікова пояснила, що можна подати нову заяву, вказавши у ній ті послуги, по яких немає заборгованості.
Умови, за яких може бути відмовлено у призначенні субсидії через заборгованість, включають:
- прострочена заборгованість понад три місяці;
- не минув термін позовної давності (3 роки);
- загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії.
Проте, якщо є борг лише по певних послугах, то субсидія може бути відмовлена лише на них. Тому можна подати нову заяву, в якій вказати лише ті послуги, за якими заборгованості немає.
Новікова наголосила, що можна укласти договір щодо реструктуризації боргу з постачальником комунальних послуг і долучити його копію до заяви на субсидію. Якщо цей договір буде укладено протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать з початку сезону. Але якщо громадянин не виконає зобов'язання за цим договором, то може бути припинено надання субсидії.
Джерело: fin.informator
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