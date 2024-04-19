Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Урядом обов’язкового платежу.

При наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг може бути відмовлено у призначенні субсидії. Проте, така відмова не стосується всіх комунальних послуг, за якими є борг.

Адвокатка Ольга Новікова пояснила, що можна подати нову заяву, вказавши у ній ті послуги, по яких немає заборгованості.

Умови, за яких може бути відмовлено у призначенні субсидії через заборгованість, включають:

прострочена заборгованість понад три місяці;

не минув термін позовної давності (3 роки);

загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії.

Проте, якщо є борг лише по певних послугах, то субсидія може бути відмовлена лише на них. Тому можна подати нову заяву, в якій вказати лише ті послуги, за якими заборгованості немає.

Новікова наголосила, що можна укласти договір щодо реструктуризації боргу з постачальником комунальних послуг і долучити його копію до заяви на субсидію. Якщо цей договір буде укладено протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать з початку сезону. Але якщо громадянин не виконає зобов'язання за цим договором, то може бути припинено надання субсидії.

Джерело: fin.informator

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