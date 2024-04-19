Право на назначение субсидии имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм потребления превышает объем определенного Правительством обязательного платежа.

При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг может быть отказано в назначении субсидии. Однако такой отказ не касается всех коммунальных услуг, за которыми есть долг.

Адвокат Ольга Новикова объяснила, что можно подать новое заявление, указав в нем те услуги, по которым нет задолженности.

Условия, по которым может быть отказано в назначении субсидии по задолженности, включают:

просроченная задолженность свыше трех месяцев;

не истек срок исковой давности (3 года);

общая сумма задолженности превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению субсидии.

Однако если есть долг только по определенным услугам, то субсидия может быть отказана только на них. Поэтому можно подать новое заявление, в котором указать только те услуги, по которым нет задолженности.

Новикова подчеркнула, что можно заключить договор по реструктуризации долга с поставщиком коммунальных услуг и приобщить его копию к заявлению на субсидию. Если этот договор будет заключен в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала сезона. Но если гражданин не выполнит обязательство по настоящему договору, то может быть прекращено предоставление субсидии.

Источник: fin.informator

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