Разом із зростанням мінімальної зарплати збільшились і мінімальні ставки оподаткування на доходи, внески до ЄСВ та військовий збір.

Навіть у складній економічній ситуації зарплати українців продовжують зростати, включаючи мінімальні виплати. Мінімальна зарплата зросла з 1 січня 2024 року. Тоді вона сягнула 7 100 гривень. Але це не останнє підвищення зарплати у 2024 році, повідомила Державна податкова служба.

У квітні поточного року мінімальна заробітна плата знову зросла, досягнувши рівня у 8 тисяч гривень. У вимірі за годину це становить 48 гривень.

Однак разом із зростанням мінімальної зарплати, збільшилися й мінімальні ставки оподаткування на доходи, внески до ЄСВ та військовий збір. Теперішні показники такі:

Мінімальний податок на доходи фізичних осіб складає щонайменше 1 440 гривень (8 000 × 18%);

Мінімальний військовий збір становить не менше 120 гривень (8 000 × 1,5%);

Мінімальний розмір ЄСВ – 1 760 гривень (8 000 × 22%).

Зросли також і максимальні значення:

Максимальна база нарахування єдиного внеску складає 120 000 гривень (8 000 × 15);

Максимальний розмір ЄСВ становить 26 400 гривень (8 000 × 15 × 22%).

Також відбулося підвищення мінімальної пенсії для громадян, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж. З 1 квітня їхня мінімальна пенсія складає не менше 3 200 гривень.

Мінімальні виплати для осіб старше 65 років із повним стажем роботи становлять 40% від визначеної гарантованої заробітної плати.

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