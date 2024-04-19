Даже в сложной экономической ситуации зарплаты украинцев продолжают расти, включая минимальные выплаты. Минимальная зарплата выросла с 1 января 2024 года. Тогда она достигла 7100 гривен. Но это не последнее повышение заработной платы в 2024 году, сообщила Государственная налоговая служба.
В апреле текущего года минимальная заработная плата снова выросла, достигнув уровня в 8 тысяч гривен. В измерении в час это составляет 48 гривен.
Однако вместе с ростом минимальной зарплаты увеличились и минимальные ставки налогообложения на доходы, взносы в ЕСВ и военный сбор. Нынешние показатели таковы:
- Минимальный налог на доходы физических лиц составляет не менее 1 440 гривен (8 000 × 18%);
- Минимальный военный сбор составляет не менее 120 гривен (8000 × 1,5%);
- Минимальный размер ЕСВ – 1760 гривен (8000 × 22%).
Выросли также и максимальные значения:
- Максимальная база начисления единого взноса составляет 120000 гривен (8000 × 15);
- Максимальный размер ЕСВ составляет 26400 гривен (8000 × 15 × 22%).
Также произошло повышение минимальной пенсии для граждан, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный стаж. С 1 апреля их минимальная пенсия составляет не менее 3200 гривен.
Минимальные выплаты для лиц старше 65 лет с полным стажем работы составляют 40% от гарантированной заработной платы.
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.