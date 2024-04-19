Вместе с ростом минимальной зарплаты увеличились и минимальные ставки налогообложения на доходы, взносы в ЕСВ и военный сбор.

Даже в сложной экономической ситуации зарплаты украинцев продолжают расти, включая минимальные выплаты. Минимальная зарплата выросла с 1 января 2024 года. Тогда она достигла 7100 гривен. Но это не последнее повышение заработной платы в 2024 году, сообщила Государственная налоговая служба.

В апреле текущего года минимальная заработная плата снова выросла, достигнув уровня в 8 тысяч гривен. В измерении в час это составляет 48 гривен.

Однако вместе с ростом минимальной зарплаты увеличились и минимальные ставки налогообложения на доходы, взносы в ЕСВ и военный сбор. Нынешние показатели таковы:

Минимальный налог на доходы физических лиц составляет не менее 1 440 гривен (8 000 × 18%);

Минимальный военный сбор составляет не менее 120 гривен (8000 × 1,5%);

Минимальный размер ЕСВ – 1760 гривен (8000 × 22%).

Выросли также и максимальные значения:

Максимальная база начисления единого взноса составляет 120000 гривен (8000 × 15);

Максимальный размер ЕСВ составляет 26400 гривен (8000 × 15 × 22%).

Также произошло повышение минимальной пенсии для граждан, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный стаж. С 1 апреля их минимальная пенсия составляет не менее 3200 гривен.

Минимальные выплаты для лиц старше 65 лет с полным стажем работы составляют 40% от гарантированной заработной платы.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.