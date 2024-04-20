У цій статті пояснюється, як налаштувати ноутбук як роутер, щоб інші пристрої могли отримати доступ до Інтернету через ваш комп'ютер.

Використовуйте вбудовану функцію точки доступу ноутбука завдяки цій покроковій інструкції.

Отже , як налаштувати ноутбук як роутер?

Спочатку підключіть свій ноутбук до Інтернету за допомогою основної карти Ethernet або Wi-Fi. Якщо у вас є активне підключення до Інтернету, виконайте такі дії, щоб увімкнути другу карту Wi-Fi як точку доступу.

Виберіть на ноутбуці меню «Пуск» Windows, введіть «Параметри», а потім виберіть «Параметри» .

У вікні «Установки» виберіть «Мережа та Інтернет» .

Виберіть Мобільна точка доступу на лівій навігаційній панелі. Відкриється налаштування для увімкнення точки доступу Wi-Fi на вашому ноутбуці.

У цьому вікні ноутбука увімкніть перемикач у розділі «Поділитися моїм підключенням до Інтернету з іншими пристроями» . Переконайтеся, що у розкривному списку «Поділитися моїм підключенням до Інтернету» вибрано правильний адаптер.

Дайте новій мережі точки доступу ім'я мережі, пароль мережі та виберіть діапазон мережі (2,4 ГГц, 5 ГГц або будь-який).

Зазвичай найкраще залишити для діапазону значення за замовчуванням «Будь-який доступний» , щоб будь-який пристрій міг підключитися до точки доступу ноутбука незалежно від можливостей його діапазону.

Зробивши вибір , натисніть «Зберегти».

Тепер ви готові підключити будь-який інший пристрій у вашому домі до нової мережі Wi-Fi, створеної вашим ноутбуком. Наприклад, на пристрої Android відкрийте «Установки» > «Мережа та Інтернет» > «Інтернет» , а потім натисніть «Wi-Fi» . Ви повинні побачити ім'я мережі Wi-Fi, яке ви створили для своєї нової точки доступу.

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