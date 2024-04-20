В этой статье объясняется, как настроить ноутбук как роутер, чтобы другие устройства могли получать доступ к Интернету через ваш компьютер.

Используйте встроенную функцию точки доступа вашего ноутбука благодаря этой пошаговой инструкци.

Итак, как настроить ноутбук как роутер?

Для начала подключите свой ноутбук к Интернету с помощью основной карты Ethernet или Wi-Fi. Если у вас есть активное подключение к Интернету, выполните следующие действия, чтобы включить вторую карту Wi-Fi в качестве точки доступа.

Выберите на ноутбуке меню «Пуск» Windows, введите «Настройки» и затем приложение «Настройки» .

В окне «Настройки» выберите «Сеть и Интернет» .

Выберите Мобильная точка доступа на левой панели навигации. Откроется настройка для включения точки доступа Wi-Fi на вашем ноутбуке.

В этом окне ноутбука включите тумблер в разделе « Поделиться моим подключением к Интернету с другими устройствами» . Убедитесь, что в раскрывающемся списке «Поделиться моим подключением к Интернету» выбран правильный адаптер.

Дайте новой сети точки доступа имя сети, пароль сети и выберите диапазон сети (2,4 ГГц, 5 ГГц или любой).

Обычно лучше всего оставить для диапазона значение по умолчанию «Любой доступный» , чтобы любое устройство могло подключиться к вашей точке доступа ноутбука независимо от возможностей его диапазона.

Сделав выбор, нажмите «Сохранить» .

Теперь вы готовы подключить любое другое устройство в вашем доме к новой сети Wi-Fi, созданной вашим ноутбуком. Например, на устройстве Android откройте «Настройки» > «Сеть и Интернет» > «Интернет» , а затем нажмите «Wi-Fi» . Вы должны увидеть имя сети Wi-Fi, которое вы создали для своей новой точки доступа.

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