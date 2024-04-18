Українці у трьох великих містах можуть отримати грошову допомогу та певну підтримку від благодійної організації Depaul Ukraine.

Українці можуть оформити різноманітну грошову допомогу. Більша частина виплат направлена на допомогу внутрішньо переміщеними особами. Жителі трьох міст України можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації Depaul Ukraine.

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб благодійна організація Depaul Ukraine надає грошову допомогу жителям Києва, Одеси та Харкова, які були змушені залишити свої домівки через загрозу.

Depaul Ukraine пропонує внутрішньо переміщеним особам не лише грошову допомогу, але й психологічну, юридичну допомогу, а також асистенцію в пошуку роботи та житла. Для отримання допомоги необхідно заповнити онлайн-заявку:

ВПО з Одеси можуть подати заявку за вказаним посиланням;

Переселенці з Харкова — за іншим посиланням;

Внутрішньо переміщені особи, які зараз живуть у Києві, можуть використати третє посилання.

Також в Україні розпочинається "Програма екстреної підтримки коштів для існування", реалізована "Естонською радою у справах біженців". Жителі Запорізької, Миколаївської та Харківської областей можуть подати заявку на отримання грошовох допомоги до 33000 грн. Ці кошти можна витратити на придбання товарів та послуг, які сприятимуть зростанню виробництва харчів чи прибутку.

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