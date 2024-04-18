Украинцы могут оформить всевозможную денежную помощь. Большая часть выплат направлена на помощь внутриперемещенным лицам. Жители трех городов Украины могут получить пособие от благотворительной организации Depaul Ukraine.
Для поддержки внутренне перемещенных лиц благотворительная организация Depaul Ukraine оказывает денежную помощь жителям Киева, Одессы и Харькова, вынужденным покинуть свои дома из-за угрозы.
Depaul Ukraine предлагает внутренне перемещенным лицам не только денежную помощь, но и психологическую, юридическую помощь, а также ассистенцию в поиске работы и жилья. Для получения помощи необходимо заполнить онлайн-заявку:
- ВПЛ из Одессы могут подать заявку по указанной ссылке;
- Переселенцы из Харькова — по другой ссылке;
- Внутри перемещенные лица, живущие сейчас в Киеве, могут использовать третью ссылку .
Также в Украине начинается "Программа экстренной поддержки средств к существованию", реализованная "Эстонским советом по делам беженцев". Жители Запорожской, Николаевской и Харьковской областей могут подать заявку на получение денежной помощи до 33000 грн. Эти средства могут быть потрачены на приобретение товаров и услуг, которые будут способствовать росту производства продовольствия или прибыли.
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