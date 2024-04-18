Украинцы в трех крупных городах могут получить денежную помощь и поддержку от благотворительной организации Depaul Ukraine.

Украинцы могут оформить всевозможную денежную помощь. Большая часть выплат направлена ​​на помощь внутриперемещенным лицам. Жители трех городов Украины могут получить пособие от благотворительной организации Depaul Ukraine.

Для поддержки внутренне перемещенных лиц благотворительная организация Depaul Ukraine оказывает денежную помощь жителям Киева, Одессы и Харькова, вынужденным покинуть свои дома из-за угрозы.

Depaul Ukraine предлагает внутренне перемещенным лицам не только денежную помощь, но и психологическую, юридическую помощь, а также ассистенцию в поиске работы и жилья. Для получения помощи необходимо заполнить онлайн-заявку:

ВПЛ из Одессы могут подать заявку по указанной ссылке;

Переселенцы из Харькова — по другой ссылке;

Внутри перемещенные лица, живущие сейчас в Киеве, могут использовать третью ссылку .

Также в Украине начинается "Программа экстренной поддержки средств к существованию", реализованная "Эстонским советом по делам беженцев". Жители Запорожской, Николаевской и Харьковской областей могут подать заявку на получение денежной помощи до 33000 грн. Эти средства могут быть потрачены на приобретение товаров и услуг, которые будут способствовать росту производства продовольствия или прибыли.

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