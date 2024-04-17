Розмір цієї грошової допомоги для українців визначається за формулою, як різниця між 3250 гривень та сумою виплаченої пенсії.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) надає спеціальну грошову допомогу для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю через Всесвітню продовольчу програму. Про це інформує урядовий портал.

Цю грошову допомогу можуть отримати громадяни, якщо їхні щомісячні пенсії становлять менше ніж 3250 гривень і вони не мають інших державних соціальних виплат.

За інформацією урядового порталу, у лютому цього року близько 17 тисяч осіб вже скористалися цією грошовою допомогою, отримавши загальну суму допомоги в розмірі 30 мільйонів гривень.

Громадяни можуть отримати цю грошову допомогу до своїх пенсій, якщо вони відповідають певним критеріям, зокрема: мають щомісячну пенсію меншу за 3250 гривень; не отримують інших державних соціальних виплат (наприклад, допомогу для ветеранів або грошову підтримку від інших міжнародних установ); перебувають на неокупованій території України.

Розмір грошової допомоги для українців визначається як різниця між 3250 гривень та сумою пенсії. Мінімальний розмір доплати становить 100 гривень. Ця грошова допомога автоматично перераховується через банківські установи, а список осіб, які мають право на цю доплату, визначають представники Міністерства соціальної політики.

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