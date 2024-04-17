Размер этой денежной помощи для украинцев определяется по формуле, как разница между 3250 гривен и суммой выплаченной пенсии.

Организация Объединенных Наций (ООН) предоставляет специальную денежную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью через Всемирную продовольственную программу. Об этом сообщает правительственный портал.

Эту денежную помощь могут получить граждане, если их ежемесячные пенсии составляют менее 3250 гривен и у них нет других государственных социальных выплат.

По информации правительственного портала, в феврале этого года около 17 тысяч человек уже воспользовались этой денежной помощью, получив общую сумму пособия в размере 30 миллионов гривен.

Граждане могут получить эту денежную помощь к своим пенсиям, если они отвечают определенным критериям, в частности: имеют ежемесячную пенсию менее 3250 гривен; не получают других государственных социальных выплат (например, помощь для ветеранов или денежную поддержку от других международных учреждений); находятся на неоккупированной территории Украины.

Размер денежной помощи украинцам определяется как разница между 3250 гривен и суммой пенсии. Минимальный размер доплаты составляет 100 грн. Это пособие автоматически перечисляется через банковские учреждения, а список лиц, имеющих право на эту доплату, определяют представители Министерства социальной политики.

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