Якщо ви помітили, що ваш ноутбук нагрівається сильніше, ніж зазвичай, то ви можете самостійно вирішити проблему.

Якщо ноутбук перегріється настільки, що з ним буде важко працювати і продуктивність погіршиться, це може стати приводом для серйозного занепокоєння.

Причин, через які ваш ноутбук нагрівається, може бути кілька. По-перше, якщо ваш ноутбук може бути в місці з високою температурою навколишнього середовища.

У такому випадку цілком нормально очікувати перегріву ноутбука . Якщо ви використовуєте ноутбук у місці, де циркуляція повітря недостатня, ноутбук піддається перегріву.

Ноутбук також може перегрітися , якщо внутрішні компоненти забиті пилом, що перешкоджає потоку чистого повітря, а також, якщо внутрішні компоненти охолодження ноутбука, такі як радіатор або вентилятори, що охолоджують, несправні.

Найбільш поширені способи вирішення проблем із перегріванням ноутбука:

Видаліть пил з ноутбука для ефективного повітряного потоку, а також перевірте на знос.

Обов'язково використовуйте оригінальний або сертифікований зарядний пристрій для ноутбука.

Запобігайте автоматичному запуску непотрібних програм та процесів.

Використовуйте охолоджувальну підставку для ноутбука.

Тримайте кімнату прохолодніше.

Оновити налаштування BIOS.

Запустіть меню усунення несправностей.

Змінити план електроживлення.

Замініть термопасту процесора.

Читайте також:

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки

Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми

Що робити, якщо ноутбук завис: головні причини та як діяти.