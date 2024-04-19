Якщо ноутбук перегріється настільки, що з ним буде важко працювати і продуктивність погіршиться, це може стати приводом для серйозного занепокоєння.
Причин, через які ваш ноутбук нагрівається, може бути кілька. По-перше, якщо ваш ноутбук може бути в місці з високою температурою навколишнього середовища.
У такому випадку цілком нормально очікувати перегріву ноутбука . Якщо ви використовуєте ноутбук у місці, де циркуляція повітря недостатня, ноутбук піддається перегріву.
Ноутбук також може перегрітися , якщо внутрішні компоненти забиті пилом, що перешкоджає потоку чистого повітря, а також, якщо внутрішні компоненти охолодження ноутбука, такі як радіатор або вентилятори, що охолоджують, несправні.
Найбільш поширені способи вирішення проблем із перегріванням ноутбука:
Видаліть пил з ноутбука для ефективного повітряного потоку, а також перевірте на знос.
Обов'язково використовуйте оригінальний або сертифікований зарядний пристрій для ноутбука.
- Запобігайте автоматичному запуску непотрібних програм та процесів.
- Використовуйте охолоджувальну підставку для ноутбука.
- Тримайте кімнату прохолодніше.
- Оновити налаштування BIOS.
- Запустіть меню усунення несправностей.
- Змінити план електроживлення.
- Замініть термопасту процесора.
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