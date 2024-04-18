Можливість заряджати свій ноутбук будь-де і коли завгодно дає вам свободу працювати і подорожувати, не турбуючись про розрядку акумулятора.

Портативні акумулятори (Повербанки) - це, по суті, акумулятори, які можуть заряджати різну електроніку, зокрема ноутбуки, Ви можете купити його в Інтернеті, магазині електроніки або в звичайних магазинах.

Щоб зарядити ноутбук від повербанка, переконайтеся, що блок живлення сумісний з ноутбуком.

Хоча деякі ноутбуки можуть заряджатися за допомогою блока живлення USB-A, більшість потребує блоку живлення з виходом USB-C, змінного або постійного струму.

Порти USB-A мають прямокутну форму і часто мають трикінцевий символ поруч із ними.

Порти USB-C маленькі та овальні.

Порти змінного струму виглядають так само, як розетки у стінах будівель.

Порти постійного струму маленькі та круглі, з одним контактом посередині.

Увімкніть свій Повербанк. Для блоків живлення потрібно натиснути кнопку живлення, щоб батарея не витрачала енергію за постійної потужності. Кнопка живлення часто має невеликі світлодіоди або символ, який загоряється, вказуючи на те, що блок живлення увімкнено.

Підключіть зовнішній акумулятор Повербанк до ноутбука. Багато блоків живлення USB-C постачаються з кабелями USB-C, які можна використовувати для підключення джерела живлення до ноутбука. Альтернативно можна використовувати адаптер для заряджання комп'ютера.

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