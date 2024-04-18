Возможность заряжать свой ноутбук где угодно и когда угодно дает вам свободу работать и путешествовать, не беспокоясь о разрядке аккумулятора.

Портативные аккумуляторы (Повербанки) — это, по сути, аккумуляторы, которые могут заряжать различную электронику, в частности, ноутбуки, Вы можете купить его в Интернете, в магазине электроники или в обычных магазинах.

Чтобы зарядить ноутбук от повербанка, убедитесь, что ваш блок питания совместим с вашим ноутбуком.

Хотя некоторые ноутбуки могут заряжаться с помощью блока питания USB-A, для большинства потребуется блок питания с выходом USB-C, переменного или постоянного тока.

Порты USB-A имеют прямоугольную форму и часто имеют трехконечный символ рядом с ними.

Порты USB-C маленькие и овальные.

Порты переменного тока выглядят так же, как розетки в стенах зданий.

Порты постоянного тока маленькие и круглые, с одним контактом посередине.

Включите свой Повербанк. Для блоков питания потребуется нажать кнопку питания, чтобы батарея не тратила энергию при постоянной мощности. Кнопка питания часто имеет небольшие светодиоды или символ питания, который загорается, указывая на то, что блок питания включен.

Подключите внешний аккумулятор Повербанк к ноутбуку. Многие блоки питания USB-C поставляются с кабелями USB-C, которые можно использовать для подключения источника питания к ноутбуку. Альтернативно вы можете использовать адаптер для зарядки компьютера.

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