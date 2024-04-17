В Україні є програма, що передбачає можливість отримати знижку 50% на суму штрафу, проте не всі види порушень підпадають під знижку.

В Україні діє спеціальна система знижок на сплату штрафів за певні порушення правил дорожнього руху. Ця програма передбачає можливість отримати 50% знижку на суму штрафу, якщо сплатити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Проте не всі порушення можна так сплачувати.

Проте не всі види порушень підпадають під цю знижку. Штрафи поділяються на три категорії:

Зафіксовані автоматичними камерами: перевищення швидкості, порушення правил зупинки, паркування і стоянки.

Виписані інспекторами паркування: порушення правил зупинки, стоянки і паркування, які були зафіксовані фото або відеофіксацією.

Виписані поліцейськими на місці: будь-які порушення правил дорожнього руху.

Знижка 50% застосовується лише до штрафів перших двох категорій, тобто за перевищення швидкості, порушення правил зупинки, стоянки і паркування, які були зафіксовані камерами або інспекторами паркування. Термін дії знижки - 10 днів.

Штраф зі знижкою можна сплатити онлайн на сайті МВС України або за допомогою мобільного додатку "Штрафи правил дорожнього руху". Проте, знижка не надається при оплаті штрафу у банку або поштою. Якщо штраф не буде сплачений протягом 10 днів, знижка скасовується, і весь штраф доведеться сплатити повністю.

Джерело: Дорожній адвокат.

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