Недотримання вимог тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водіям в Україні нагадали про важливу вимогу до авто. За недотримання правил може загрожувати штраф. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Правильне зберігання і демонстрація номерних знаків на автомобілях є ключовим аспектом дотримання Правил дорожнього руху (ПДР). Патрульна поліція Дніпропетровської області підкреслює, що відсутність, неправильне кріплення, забруднення або недостатня освітленість номерного знака можуть призвести до штрафу.

Штраф за таке становить 1190 гривень. Важливо звертати увагу на стан номерних знаків вашого транспортного засобу, адже відповідно до ПДР, є чіткі вимоги до їх розміщення та стану.

Окрім цього забороняється керувати з номерним знаком, що:

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами;

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором;

вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

Недотримання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі статтею 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що може призвести до штрафу.

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