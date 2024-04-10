Водителям в Украине напомнили о важном требовании к автомобилю. При несоблюдении правил может грозить штраф. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Правильное хранение и демонстрация номерных знаков на автомобилях является ключевым аспектом соблюдения ПДД. Патрульная полиция Днепропетровской области подчеркивает, что отсутствие, неправильное крепление, загрязнение или недостаточная освещенность номерного знака могут привести к штрафу.

Штраф за это составляет 1190 гривен. Важно обращать внимание на состояние номерных знаков вашего транспортного средства, ведь согласно ПДД есть четкие требования к их размещению и состоянию.

Кроме этого, запрещается управлять с номерным знаком, что:

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами;

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом;

совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность согласно статье 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что может привести к штрафу.

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