В Украине есть программа, что предусматривает возможность получить скидку 50% на сумму штрафа, однако не все виды нарушений подпадают под скидку.

В Украине действует специальная система скидок на уплату штрафов за нарушение ПДД. Эта программа предусматривает возможность получить скидку 50% на сумму штрафа, если уплатить его в течение 10 дней с момента получения постановления. Однако не все нарушения можно так платить.

Однако не все виды нарушений подпадают под эту скидку. Штрафы делятся на три категории:

Зафиксированы автоматическими камерами: превышение скорости, нарушение остановочных правил, парковка и стоянки.

Выписанные инспекторами парковки: нарушение правил остановки, стоянки и парковки, зафиксированных фото или видеофиксацией.

Выписаны полицейскими на месте: какие-либо нарушения правил дорожного движения.

Скидка 50% применяется только к штрафам первых двух категорий, то есть за превышение скорости, нарушение правил остановки, стоянки и парковки, зафиксированных камерами или инспекторами парковки. Срок действия скидки – 10 дней.

Штраф со скидкой можно оплатить онлайн на сайте МВД Украины или с помощью мобильного приложения "Штрафы ПДД". Однако скидка не предоставляется при оплате штрафа в банке или по почте. Если штраф не будет уплачен в течение 10 дней, скидка отменяется, и весь штраф придется оплатить полностью.

Источник: Дорожный адвокат.

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