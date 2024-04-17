Якщо ви стурбовані тим, що хтось відстежує ваші телефонні дзвінки – ви потрапили на адресу.

Незалежно від того, наскільки акуратно Ви користуєтесь смартфоном, є багато способів, завдяки яким хтось може прослуховувати ваші телефонні розмови та отримувати вашу особисту інформацію.

Як визначити, чи прослуховується ваш смартфон, які кроки можна зробити, щоб взяти ситуацію під контроль?

Акумулятор часто нагрівається або розряджається. Якщо ваш смартфон заражений шпигунським програмним забезпеченням, яке відстежує ваші дзвінки або відстежує вашу активність.

Ви використовуєте набагато більше даних смартфона. Програмне забезпечення для прослуховування може надсилати шпигуну великі записи та/або журнали, використовуючи ваш тарифний план смартфона мобільної передачі даних.

Ваш смартфон раптово вмикає екран або поводиться некоректно. Якщо ваш телефон спалахує, вимикається, запускається або встановлює програми без ваших дій, можливо, хтось керує ним віддалено, що також може означати, що він прослуховує ваші дзвінки.

Смартфон в раптово з'являється багато реклами або спливаючих вікон. Якщо ви бачите спливаючі вікна і спам-рекламу, особливо коли ви не активно переглядаєте Інтернет, винуватцем може бути шкідливе ПЗ.

Ви бачите сторонні програми на смартфоні. Перевірте список програм на наявність програм, які ви не встановлювали.

Щоб відключити прослуховування смартфона - перезавантажте свій телефон,

зверніться за допомогою до свого оператора мобільного зв'язку, напишіть заяву до поліції.

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