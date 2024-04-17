Если вы обеспокоены тем, что кто-то отслеживает ваши телефонные звонки - вы попали по адресу.

Независимо от того, как аккуратно Вы пользуетесь смартфоном, есть много способов, благодаря которым кто-то может прослушивать ваши телефонные разговоры и получать вашу личную информацию.

Как определить, прослушивается ли ваш смартфон, какие шаги можно предпринять, чтобы взять ситуацию под контроль?

Аккумулятор часто нагревается или разряжается. Если ваш смартфон заражен шпионским ПО, которое отслеживает ваши звонки или отслеживает вашу активность.

Вы используете гораздо больше данных смартфона. Программное обеспечение для прослушивания может отправлять шпиону большие записи и/или журналы, используя ваш тарифный план смартфона мобильной передачи данных.

Ваш смартфон случайно загорается или ведет себя некорректно. Если ваш телефон загорается, выключается, запускается или устанавливает приложения без ваших действий, возможно, кто-то управляет им удаленно, что также может означать, что он прослушивает ваши звонки.

Смартфон внезапно появляется много рекламы или всплывающих окон. Если вы видите раздражающие всплывающие окна и спам-рекламу, особенно когда вы не активно просматриваете Интернет, виновником может быть вредоносное ПО.

Вы видите посторонние приложения на смартфоне. Проверьте список приложений на наличие приложений, которые вы не устанавливали.

Чтобы откллючить прослушку смартфона - перезагрузите свой телефон, обратитесь за помощью к своему оператору мобильной связи, напишите заявление в полицию.

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