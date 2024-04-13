На самом деле существует большая разница, где оставлять свой смартфон, ведь некоторые вещи, которые могут оказаться рядом с гаджетом, угрожают его нормальной работе.

Итак, что нельзя класть рядом с любым смартфоном. Прежде всего металлические предметы.

Чаще всего рядом со смартфоном, в кармане или в сумке, могут оказаться обычные ключи. Они могут поцарапать дисплей смартфона или заднюю панель. Среди опасных предметов также монеты. Они, как и ключи, приводят к царапинам на гаджете. Особенно, если он не защищен пленкой или защитным стеклом.

Что нельзя класть рядом со смартфоном.

Некоторые используют чехол смартфона в качестве небольшого бумажника. Особенно когда речь идет о чехле-книжке. Но бумажные деньги тоже могут нанести урон смартфону, ведь приводят к перегреву устройства.

Не следует класть смартфон рядом с банковскими картами, дисконтными или картами для проезда. Это может привести к тому, что карточки размагнитятся.

Смартфон также необходимо держать подальше от еды – крошки засоряют гаджет и все может окончиться его поломкой.

Предметы с магнитами категорично нельзя класть рядом со смартфоном – это может повлиять на сигнал и соединение. Итак, держите подальше от телефона даже самые маленькие предметы, в которых есть магнит.

Что нельзя класть рядом со смартфоном.

Отметим, что каждому пользователю смартфона также необходимо знать, что времяпрепровождение с гаджетом вызывает проблемы с глазами и не только Согласно верхнему пределу сидеть в телефоне можно до 6 часов в день. Однако каждые 20-30 минут нужно делать перерыв, выполняя хотя бы элементарную гимнастику глаз.

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