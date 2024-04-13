Итак, что нельзя класть рядом с любым смартфоном. Прежде всего металлические предметы.
Чаще всего рядом со смартфоном, в кармане или в сумке, могут оказаться обычные ключи. Они могут поцарапать дисплей смартфона или заднюю панель. Среди опасных предметов также монеты. Они, как и ключи, приводят к царапинам на гаджете. Особенно, если он не защищен пленкой или защитным стеклом.
Что нельзя класть рядом со смартфоном.
Некоторые используют чехол смартфона в качестве небольшого бумажника. Особенно когда речь идет о чехле-книжке. Но бумажные деньги тоже могут нанести урон смартфону, ведь приводят к перегреву устройства.
Не следует класть смартфон рядом с банковскими картами, дисконтными или картами для проезда. Это может привести к тому, что карточки размагнитятся.
Смартфон также необходимо держать подальше от еды – крошки засоряют гаджет и все может окончиться его поломкой.
Предметы с магнитами категорично нельзя класть рядом со смартфоном – это может повлиять на сигнал и соединение. Итак, держите подальше от телефона даже самые маленькие предметы, в которых есть магнит.
Что нельзя класть рядом со смартфоном.
Отметим, что каждому пользователю смартфона также необходимо знать, что времяпрепровождение с гаджетом вызывает проблемы с глазами и не только Согласно верхнему пределу сидеть в телефоне можно до 6 часов в день. Однако каждые 20-30 минут нужно делать перерыв, выполняя хотя бы элементарную гимнастику глаз.
Последние новости Украины:
Как понять, что батарею на смартфоне Android пора менять: тревожные признаки.
Как проверить, что ваш смартфон действительно взломали: самые распространенные признаки.
Эти приложения воруют данные и вредят вашему смартфону: озвучен список.