Ці ознаки сигналізують, що батарея на смартфоні Android вже необхідно міняти і є ризик найближчим часом раптово залишитися без зв'язку, і без гаджета.

Є кілька головних ознак, які вказують на те, що батарея на смартфоні Android вже наближається до того, що гаджет перестане нормально функціонувати.

Одна з найголовніших ознак того, що батарею на смартфоні Android настав час міняти – швидкий розрід акумулятора.

Якщо смартфон швидко розряджається, навіть якщо він просто лежить, це може бути ознакою того, що потрібно прямувати до сервіс-центру.

Якщо рівень зараду батареї поводить себе непередбачувано – це теж поганий сигнал. Тобто, якщо рівень заряду на смартфоні стрибає або після перезавантаження показує некоректний рівень заряду, це теж може бути ознакою того, що акумулятор вже потрібно міняти. Наприклад, може бути таке, що автономність смартфона за 30 хвилин знизилася з 100% до 20%.

Як зрозуміти, що батарею на смартфоні Android час міняти.

Або смартфон може зненацька знизити заряд зі 100% до 50%, а потім повільно розряджатися з 50% до 0%.

У такій ситуації смартфон може перегріватися або виснути. Причини цього полягають у тому, що батарея стає менш ефективною і нагрівається навіть при найпростіших завданнях.

Існують випадки, коли акумулятор у смартфоні деформується, збільшуючись у розмірах. Цю проблему можна побачити візуально.

Підкреслимо, що батарею від смартфону викидати не можна. Її кладуть в пакет і віддають на переробку – утилізацією таких відходів займаються спеціальні центри, адреси яких можна знайти в мережі Інтернет.

Як зрозуміти, що батарею на смартфоні Android час міняти.

Вважається, що термін життя батареї смартфонів – 400-500 циклів. Це приблизно 2 роки активного використання, тобто зарядок кожен день.

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