Эти признаки сигнализируют, что батарея на смартфоне Android уже необходимо менять и есть риск в ближайшее время внезапно остаться и без связи, и без гаджета.

Есть несколько главных признаков, указывающих на то, что батарея на смартфоне Android уже приближается к тому, что гаджет перестанет нормально функционировать.

Один из самых главных признаков того, что батарею на смартфоне Android пришло время менять – быстрый разряд аккумулятора.

Если смартфон быстро разряжается, даже если он просто лежит, это может быть признаком того, что нужно отправляться в сервис-центр.

Если уровень заряда батареи ведет себя непредсказуемо, это тоже плохой сигнал. То есть, если уровень заряда на смартфоне прыгает или после перезагрузки показывает некорректный уровень заряда, это тоже может являться признаком того, что аккумулятор уже нужно менять. К примеру, может быть такое, что автономность смартфона за 30 минут снизилась со 100% до 20%.

Как понять, что батарею на смартфоне Android пора менять.

Или смартфон может внезапно снизить заряд со 100% до 50%, а затем медленно разряжаться с 50% до 0%.

В такой ситуации смартфон может перегреваться или виснуть. Причины этого состоят в том, что батарея становится менее эффективной и нагревается даже при самых простых задачах.

Есть случаи, когда аккумулятор в смартфоне деформируется, увеличиваясь в размерах. Эту проблему можно увидеть визуально.

Подчеркнем, что батарею от смартфона выбрасывать нельзя. Ее кладут в пакет и отдают на переработку – утилизацией таких отходов занимаются специальные центры, адреса которых можно найти в Интернете.

Как понять, что батарею на смартфоне Android пора менять.

Считается, что срок жизни батареи смартфонов составляет 400-500 циклов. Это примерно 2 года активного использования, то есть зарядка каждый день.

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