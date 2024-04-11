Технічні експерти попередили користувачів смартфонів про необхідність видалити зі своїх телефонів деякі «небезпечні» додатки.

За даними програмістів всього існує 17 додатків, які потенційно можуть нашкодити та вкрасти конфіденційну особисту інформацію зі смартфонів, включаючи дані облікового запису, повідомлення та контакти.

Вони відомі як програми SpyLoan. На думку експертів, дані додатки широко поширені в Google Play Store, а також були виявлені на смартфонах Apple App Store.

Ці «небезпечні» додатки також можна знайти на шахрайських сайтах та у сторонніх магазинах додатків у смартфонах. Вони маскуються «під законні послуги із споживчого кредитування, обіцяючи швидкий та легкий доступ до коштів».

Фірма з кібербезпеки ESET також зазначила, що ці додатки вже націлені на кілька країн і перед їх видаленням були завантажені на смартфони понад 12 мільйонів разів із Google Play.

До цих 17 «небезпечних» додатків для смартфонів входять - AA Kredit, Amor Cash, GuayabaCash, EasyCredit, Cashwow, CrediBus, FlashLoan, PrestamosCredito, Prestamos De Credito-YumiCash, Go Credito, Instantaneo Prestamo, Cartera grande, Rapido, 4S Cash, TrueNaira та EasyCash.

Користувачі смартфонів, які виявили будь-який з вищезгаданих додатків на своїх смартфонах, повинні негайно видалити їх та змінити паролі для своїх пристроїв, фінансових рахунків та Wi-Fi, повідомляє видання.

Також слід стежити за симптомами потенційного зараження шкідливим програмним забезпеченням смартфонів, включаючи підозрілі оповіщення та електронні листи.

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