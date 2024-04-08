Благодаря данному рейтингу можно узнать, какие модели телефонов отправляются на ремонт чаще всего в последние годы использования.

За последние годы в продаже появились не только новые линейки смартфонов от простых до сложных функций, но еще и усилилась их потребность в ремонте. Причем из-за сложных конструкций и корпусов ремонт новых телефонов заметно осложнился. За период с 2006 до прошлого года, составлений изданием Phonearena рейтинг на основе анализа данных портала iFixit, раскрывает данные о том, какие модели смартфонов оказались на ремонте чаще других.

На первом месте этого рейтинга оказался культовый iPhone 4. Причем одна только инструкция по обслуживанию телефона собрала огромное количество просмотров – 5,2 млн. В рейтинге после данной модели последовали также iPhone 6, 5, 4s и 5s. Оказалось, что смартфоны от Apple, в целом, отличаются хорошей ремонтопригодностью.

Устройства на системе Android также попали в рейтинг, одними из первых оказались телефоны Galaxy S III. Это может быть связано с простотой доступа к внутренним компонентам без сложных разборов системы и деталей.

Среди смартфонов, выпущенных за последние два года, лидером по ремонтам стали модели iPhone 14 Pro Max. В топ также попали iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro. Это свидетельствует о том, что даже современные модели смартфонов могут быть ремонтопригодными, если правильно спроектированы.

Производитель, смартфоны которого пользователи ремонтировали чаще всего, оказался Apple. Инструкции по обслуживанию разных поколений собрали 17,5 млн просмотров. На следующих местах с существенным отрывом расположились Samsung, Huawei, LG и Xiaomi. Это может быть связано как с популярностью устройств данных брендов, так и с особенностями их конструкции, усложняющими ремонт.

Стоит отметить, что два года назад Nokia выпустила новый смартфон, который получил отличные отзывы благодаря высокой ремонтопригодности.

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