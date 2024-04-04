Експерти рекомендують ретельно перевірити свої телефони та видалити деякі додатки, які можуть використовуватися шахраями.

Технічні експерти говорять, що існують додатки для телефонів, які варто видалити, оскільки вони викликають підозри.

В цілому ці програми були завантажені мільйони разів, тому цілком ймовірно, що у великої кількості користувачів вони досі встановлені на своїх телефонах.

Дані з телефону можуть викрасти хакери, а також може сповільнити роботу вашого телефону, що зробить його менш ефективним.

Погодні додатки у телефоні можуть містити віруси. Більшість телефонів мають вже вбудований додаток, це означає, що вам не потрібно завантажувати його знову і ризикувати своїми даними.

Додатки соціальних мереж займають так багато ваших даних і місця для зберігання в телефоні, накопичуючи при цьому цінну інформацію про вас.

Оптимізатори, які очищають кеш та видаляють непотрібні програми, також можуть сильно розряджати акумулятор. Більшість телефонів також оснащені вбудованими оптимізаторами, і їх не потрібно завантажити повторно.

Антивірусні додатки для телефонів мають гарну репутацію — не всі вони погані. Але ті, що викладені невідомими розробниками, може бути створено хакерами.

Музичний плеєр для телефону - ця програма дозволяє вам прослуховувати збережені аудіофайли, але вона, як і раніше, містить багато реклами і розряджає батарею і споживає дані.

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