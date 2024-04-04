Технические эксперты говорят, что существуют приложения для телефонов, которые стоит удалить, поскольку они вызывают подозрения.
В целом эти приложения были загружены миллионы раз, поэтому вполне вероятно, что у большого количества пользователей они до сих пор установлены на своих телефонах.
Данные из телефона могут похитить хакеры, а также может замедлиться работа вашего телефона, что сделает его менее эффективным.
Погодные приложения в телефоне могут содержать вирусы. Большинство телефонов имеют уже встроенное погодное приложение, это означает, что вам не нужно загружать его снова и рисковать своими данными.
Приложения для социальных сетей занимают так много ваших данных и места для хранения в телефоне, накапливая при этом ценную информацию о вас.
Оптимизаторы, которые очищают кэш и удаляют ненужные программы, также могут могут сильно разряжать аккумулятор. Большинство телефонов также оснащены встроенными оптимизаторами, и их не нужно скачаитва повторно.
Антивирусные программы для телефонов имеют хорошую репутацию — не все они плохи. Но те, что выложены неизвестными разработчиками, могут быть созданы хакерами.
Музыкальный проигрыватель для телефона - это приложение позволяет вам прослушивать сохраненные аудиофайлы, но оно по-прежнему содержит много рекламы и разряжает батарею и потребляет данные.
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