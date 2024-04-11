Технические эксперты предупредили пользователей смартфонов о необходимости удалить со своих телефонов некоторые «опасные» приложения.

По данным программистов всего существует 17 приложений, которые потенциально могут навредить и украсть конфиденциальную личную информацию со смартфонов, включая данные учетной записи, сообщения и контакты.

Они известны как приложения SpyLoan. По мнению экспертов, данные приложения широко распространены в Google Play Store, а также были обнаружены на смартфонах в Apple App Store.

Эти «опасные» приложения также можно найти на мошеннических сайтах и ​​в сторонних магазинах приложений в смартфонах. Они маскируются «под законные услуги по потребительскому кредитованию, обещая быстрый и легкий доступ к средствам».

Фирма по кибербезопасности ESET также отметила, что эти приложения уже нацелены на несколько стран и перед их удалением были скачаны на смартфоны более 12 миллионов раз из Google Play.

В число этих 17 «опасных» приложений для смартфонов входят - AA Kredit, Amor Cash, GuayabaCash, EasyCredit, Cashwow, CrediBus, FlashLoan, PrestamosCredito, Prestamos De Credito-YumiCash, Go Credito, Instantaneo Prestamo, Cartera grande, Rapido Credito, Finupp Lending, 4S Cash, TrueNaira и EasyCash.

Пользователи смартфонов, обнаружившие какое-либо из вышеупомянутых приложений на своих смартфонах, должны немедленно удалить их и сменить пароли для своих устройств, финансовых счетов и Wi-Fi, сообщает издание.

Также следует следить за симптомами потенциального заражения вредоносным ПО смартфонов, включая подозрительные оповещения и электронные письма.

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