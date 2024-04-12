Існують ознаки, завдяки яким можна зрозуміти, що ваші особисті данні опинилися у небезпеці через злам мобильного телефону.

В першу чергу зловмисників приваблює велика кількість інформації, яка міститься тепер на будь-якому смартфоні.

Через злам телефону, зловмисники намагаються не тільки отримати доступ до банківських карток, а й перехопити особисті дані людини з подальшим їх продажем або для шантажу.

За словами кіберфахівців, є найпоширеніші ознаки злому смартфону. І один з них – швидка разрядка акумулятора гаджета.

Збільшення інтернет-трафіку також повинно має насторожити власника смартфону. Таким чином негідники використовують заражений пристрій для здійснення дзвінків, збору і передачі даних, відправки текстових повідомлень або для здійснення покупок.

Як перевірити, що ваш смартфон дійсно зламали

Серед ознак зламу також самостійне увімкнення або відключення функцій GPS, Wi-Fi або мобільних даних, випадкові спливаючі вікна з рекламою або установка невідомих програм без дозволу власника смартфону.

Будь-якому власнику смартфону також необхідно звернути увагу на підозрілу поведінку програм, додатків і навіть системи. Наприклад, раптовий запуск, закриття або повний збій, а також відображення помилок.

Якщо телефон почав перегріватися – це теж одна з ознак того, що смартфон було зламано і працює шкідливе програмне забезпечення, яке споживає велику кількість ресурсів і призводить до перегріву.

Як перевірити, що ваш смартфон дійсно зламали.

Якщо власник смартфону зіткнувся з більш ніж однією з ознак, кіберфахівці рекомендують виконати скидання до заводських налаштувань або звернутися до сервіс-центру.

А от, щоб уникнути зламу смартфона необхідно оновлювати до актуальних версій операційну систему і додатки. Завантажувати додатки тільки з офіційних джерел, використовувати найдійні мобільні додатки з безпеки.

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