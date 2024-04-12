Есть признаки, благодаря которым можно понять, что ваши личные данные оказались в опасности из-за взлома мобильного телефона.

В первую очередь злоумышленников привлекает большое количество информации, содержащейся теперь на любом смартфоне.

Взломав телефон, злоумышленники пытаются не только получить доступ к банковским картам, но и перехватить личные данные человека с последующей их продажей или для шантажа.

По словам киберспециалистов, есть самые распространенные признаки взлома смартфона. И один из них – быстрая разрядка аккумулятора гаджета.

Увеличение интернет-трафика также должно насторожить владельца смартфона. Таким образом, негодяи используют зараженное устройство для совершения звонков, сбора и передачи данных, отправки текстовых сообщений или для совершения покупок.

Как проверить, что ваш смартфон действительно сломали

Среди признаков взлома также самостоятельное включение или отключение функций GPS, Wi-Fi или мобильных данных, случайные всплывающие окна с рекламой или установка неизвестных программ без разрешения владельца смартфона.

Любому владельцу смартфона также необходимо обратить внимание на подозрительное поведение приложений, приложений и даже системы. К примеру, внезапный запуск, закрытие или полный сбой, а также отображение ошибок.

Если телефон начал перегреваться – это тоже один из признаков того, что смартфон был взломан и работает вредоносное программное обеспечение, потребляющее большое количество ресурсов и приводящее к перегреву.

Как проверить, что ваш смартфон действительно взломали.

Если владелец смартфона столкнулся с более чем одним из признаков, киберспециалисты рекомендуют выполнить сброс до заводских настроек или обратиться в сервис-центр.

А вот чтобы избежать взлома смартфона необходимо обновлять до актуальных версий операционную систему и приложения. Загружать приложения только из официальных источников, использовать наиболее надежные мобильные приложения по безопасности.

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