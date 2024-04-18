Ноутбук не заряджається, ось що ви можете зробити, щоб вирішити цю проблему.

Навіть якщо ви підключили ноутбук до зарядного пристрою, іноді він може не заряджатися, в результаті чого у вас залишиться розряджена батарея.

Проблема може бути пов'язана як з апаратним, так і з програмним забезпеченням ноубука, і як ви можете виявити проблему і усунути її.

Ваш ноутбук не заряджається, хоч він підключений до зарядного пристрою? На щастя, досить легко зрозуміти, що викликає проблему, і усунути її, якщо ви наслідуватимете нашому покроковому посібнику з перевірки.

Спочатку перевірте, чи немає на зарядному пристрої ноутбука будь-яких пошкоджень.

Якщо ви бачите порізи, вм'ятини або зношену ізоляцію, це може призвести до несправності зарядного пристрою та пошкодження ноутбука.

Тому, якщо на зарядному пристрої ноутбука є якісь ознаки фізичного пошкодження, можливо, вам доведеться замінити його - і це найпростіший спосіб вирішити проблему, але є ще кілька слушних порад.

Що робити, якщо ноутбук не заряджається, хоча він підключений до мережі?

Перевірте розетку.

Перевірте зарядний пристрій або порт на наявність пошкоджень/опіків.

Перевірте, чи достатньо потужний зарядний пристрій ноутбука.

Спробуйте витягти акумулятор і підключити ноутбук.

Перевірте, чи не перегрівається ваш ноутбук.

Перевірте налаштування електроживлення у Windows або MacOS.

Оновіть/перевстановіть драйвери батареї.

Скидання SMC на MacBook.

Зверніться за професійною допомогою.

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