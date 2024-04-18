Ноутбук не заряжается, вот что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Даже если вы подключили свой ноутбук к зарядному устройству, иногда он может не заряжаться, в результате чего у вас останется разряженная батарея.

Проблема может быть связана как с аппаратным, так и с программным обеспечением ноубука, и вот как вы можете выявить проблему и устранить ее.

Ваш ноутбук не заряжается, хотя он подключен к зарядному устройству? К счастью, довольно легко понять, что вызывает проблему, и устранить ее, если вы будете следовать нашему пошаговому руководству по проверке.

Для начала проверьте, нет ли на зарядном устройстве ноутбука каких-либо повреждений.

Если вы видите порезы, вмятины или изношенную изоляцию, это может привести к неисправности зарядного устройства и повреждению ноутбука.

Поэтому, если на зарядном устройстве ноутбука имеются какие-либо признаки физического повреждения, возможно, вам придется заменить его - и это самый простой способ решить проблему, но есть еще несколько дельных советов.

Что делать, если ваш ноутбук не заряжается, хотя он подключен к сети?

Проверьте розетку.

Проверьте зарядное устройство или порт на наличие повреждений/ожогов.

Проверьте, достаточно ли мощное зарядное устройство вашего ноутбука.

Попробуйте извлечь аккумулятор и подключить ноутбук.

Проверьте, не перегревается ли ваш ноутбук.

Проверьте настройки электропитания в Windows или MacOS.

Обновите/переустановите драйверы батареи.

Сброс SMC на MacBook.

Обратитесь за профессиональной помощью.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать