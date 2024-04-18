Даже если вы подключили свой ноутбук к зарядному устройству, иногда он может не заряжаться, в результате чего у вас останется разряженная батарея.
Проблема может быть связана как с аппаратным, так и с программным обеспечением ноубука, и вот как вы можете выявить проблему и устранить ее.
Ваш ноутбук не заряжается, хотя он подключен к зарядному устройству? К счастью, довольно легко понять, что вызывает проблему, и устранить ее, если вы будете следовать нашему пошаговому руководству по проверке.
Для начала проверьте, нет ли на зарядном устройстве ноутбука каких-либо повреждений.
Если вы видите порезы, вмятины или изношенную изоляцию, это может привести к неисправности зарядного устройства и повреждению ноутбука.
Поэтому, если на зарядном устройстве ноутбука имеются какие-либо признаки физического повреждения, возможно, вам придется заменить его - и это самый простой способ решить проблему, но есть еще несколько дельных советов.
Что делать, если ваш ноутбук не заряжается, хотя он подключен к сети?
- Проверьте розетку.
- Проверьте зарядное устройство или порт на наличие повреждений/ожогов.
- Проверьте, достаточно ли мощное зарядное устройство вашего ноутбука.
- Попробуйте извлечь аккумулятор и подключить ноутбук.
- Проверьте, не перегревается ли ваш ноутбук.
- Проверьте настройки электропитания в Windows или MacOS.
- Обновите/переустановите драйверы батареи.
- Сброс SMC на MacBook.
- Обратитесь за профессиональной помощью.
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