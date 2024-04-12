Будь то игра, просмотр веб-страниц или серьезная работа, ноутбук с достаточной мощностью справится практически со всем.

К сожалению, при этом ноутбук может стать очень громким, но есть способы обуздать этот шум.

Как устранить шум во время работы ноутбука?

Очистите вентиляционные отверстия ноутбука и вентиляторы и используйте твердые поверхности.

Если ваш ноутбук теперь работает громче, чем раньше, с тем же программным обеспечением, есть вероятность, что ваши вентиляторы и вентиляционные отверстия забиты пылью. Это означает, что компьютер увеличивает скорость вращения вентилятора для компенсации. Ответ: очистите ноутбук от пыли.

2. Измените настройки вентилятора. Самый быстрый способ уменьшить шум вентиляторов ноутбука — выключить вентиляторы.

3. Измените настройки питания. Большинство операционных систем позволяют вам настроить план электропитания вашего ноутбука, чтобы найти правильный баланс производительности, шума и времени автономной работы.

Если вы готовы жить с немного меньшей производительностью, чем способен ваш ноутбук, в обмен на меньший шум, вы можете изменить эту схему электропитания на такую, которая генерирует меньше тепла и, следовательно, требует меньшего охлаждения.

В Windows вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши значок батареи в области уведомлений и выбрать «Настройки питания и сна».

Затем измените «Режим питания» на «Наилучшая энергоэффективность», что, кроме того, должно снизить шум вентилятора ноубук.

4. Используйте функции графического процессора ноутбука, которые снижают шум вентилятора.

Для пользователей NVIDIA эта функция известна как Whisper Mode и может быть активирована из GeForce Experience. Эта функция для пользователей AMD известна как Radeon Chill, настроенная от Radeon Software.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать