Якщо ви використовуєте ноутбук з Windows і зіткнулися з проблемою, коли на ноутбуці відображається синій або чорний екран, ви не самотні.

Якщо на вашому ноутбуці відображається синій, чорний або порожній екран - це поганий знак, але експерти розповіли, як швидко та ефективно можна вирішити проблему.

Помилка синього екрана (також відома як стоп-помилка) з'являється через несправну програму, програму або оновлення.

Помилка чорного екрана ноутбука, також відома як BSOD (чорний екран смерті), виникає в основному через несправний драйвер пристрою, апаратний дефект або помилки програмного забезпечення Windows.

Як виправити помилки синього екрана на ноутбуці?

1. Помилка синього екрана через помилкове оновлення. Якщо після нещодавнього оновлення на вашому ноутбуці виникла помилка «синій екран», перше, що ви можете спробувати, — видалити останні оновлення.

2. Помилка синього екрана через програмне забезпечення ноубука. Щоб виправити помилку, необхідно видалити програмне забезпечення, яке потенційно викликає проблему.

3. Помилка синього екрана через несправний драйвер ноутбука. Ще раз потрібно буде завантажити комп'ютер у безпечному режимі, а потім використовувати диспетчер пристроїв, щоб виконати відкат, вимкнути драйвер або видалити його.

Як виправити помилки на екрані ноутбука?

Спробуйте послідовність клавіш Windows, щоб розбудити екран

Вам потрібно буде спробувати кілька клавіш Windows, які можуть позбавитися помилки чорного екрана. Виберіть Windows + Ctrl + Shift + B.

Якщо Windows відповідає, ви почуєте короткий звуковий сигнал на ноутбуці, а екран почне блимати або тьмяніти під час оновлення.

Перезапустіть Провідник Windows на ноутбуці. Якщо ви бачите якийсь контент або навіть курсор на чорному екрані, ви можете спробувати перезапустити процес Windows Explorer і помилка може бути виправлена.

Перевірте кабелі та підключення ноутбука, а також вимкніть зовнішні пристрої. Як і у випадку помилки синього екрана, зовнішні USB-пристрою також можуть бути винуватцями помилки чорного екрана.

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