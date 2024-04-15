Если вы используете ноутбук с Windows и столкнулись с проблемой, когда на вашем ноутбуке отображается синий или черный экран, вы не одиноки.

Если на вашем ноутбуке отображается синий, черный или пустой экран – это плохой знак, но эксперты рассказали, как быстро и эффективно можно решить проблему.

Ошибка синего экрана (также известная как стоп-ошибка) появляется из-за неисправного приложения, программы или обновления.

Ошибка черного экрана ноутбука, также известная как BSOD (черный экран смерти), возникает в основном из-за неисправного драйвера устройства, аппаратного дефекта или ошибки программного обеспечения Windows.

Как исправить ошибки синего экрана на ноутбуке?

1. Ошибка синего экрана из-за ошибочного обновления. Если после недавнего обновления на вашем ноутбуке возникла ошибка «синий экран», первое, что вы можете попробовать, — это удалить последние обновления.

2. Ошибка синего экрана из-за стороннего программного обеспечения ноубука. Чтобы исправить ошибку, вам необходимо удалить программное обеспечение, которое потенциально вызывает проблему.

3. Ошибка синего экрана из-за неисправного драйвера ноутбука. Еще раз вам нужно будет загрузить компьютер в безопасном режиме, а затем использовать диспетчер устройств, чтобы выполнить откат, отключить драйвер или удалить его.

Как исправить ошибки черного экрана на ноутбуке?

Попробуйте последовательность клавиш Windows, чтобы разбудить экран

Вам нужно будет попробовать несколько клавиш Windows, которые могут избавиться от ошибки черного экрана. Выберите Windows + Ctrl + Shift + B. ​

Если Windows отвечает, вы услышите короткий звуковой сигнал на ноутбуке, а экран начнет мигать или тускнеть во время обновления.

Перезапустите Проводник Windows на ноутбуке. Если вы видите какой-то контент или даже курсор на черном экране, вы можете попробовать перезапустить процесс Windows Explorer, и ошибка может быть исправлена.

Проверьте кабели и соединения ноутбука, а также отключите внешние устройства. Как и в случае с ошибкой синего экрана, внешние USB-устройства также могут быть виновниками ошибки черного экрана.

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