Тут зібрані найкращі способи продовжити термін служби батареї вашого ноутбука.

Отже, як правильно заряджати ноутбук, щоб батарея працювала довше?

Для початку змініть профіль живлення на енергозбереження. Ноутбуки з Windows оснащені можливістю зміни профілю живлення в меню «Параметри живлення та сну». Виберіть режим економії заряду батареї , щоб оптимізувати роботу ноутбука та зосередитись на ефективності, а не на продуктивності.

Зменшення яскравості екрану ноутбука. Яскравий екран з високою роздільною здатністю є основним фактором, що скорочує час автономної роботи ноутбука. Хоча після покупки ви нічого не зможете зробити з його дозволом, ви можете знизити яскравість, щоб він споживав якнайменше енергії.

Вимкнути підсвічування клавіатури ноутбука. Підсвічування клавіатури дійсно корисне для набору тексту в темряві, але воно також вимагає живлення, а це означає, що це ще одне джерело витрати заряду батареї. Якщо час автономної роботи важливий, постарайтеся обійтися без підсвічування та вимкніть його.

Вимкніть всі зовнішні пристрої , які вам не потрібні. Всі зовнішні пристрої отримують живлення від вашого ноутбука, незалежно від того, чи живляться вони виключно від нього, чи використовують його для заряджання власної внутрішньої батареї.

Зберігайте спокій. Батареї залишаються ефективнішими і служать довше, якщо зберігати їх при кімнатній температурі або навіть трохи нижче, тому намагайтеся не допустити нагрівання ноутбука. Це означає, що ви не повинні використовувати його в занадто жарких приміщеннях або під прямим сонячним промінням.

Вимкнення або перехід у режим сну , коли він не використовується. Якщо ви не використовуєте ноутбук, вимкніть його або переведіть у режим глибокого сну після короткого періоду бездіяльності. Навіть коли він простоює, він витрачає заряд батареї - те, що екран вимкнено, не означає, що він не розряджається повільно.

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