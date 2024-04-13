Є кілька потенційних рішень, незалежно від того, чи ви використовуєте Windows 10 або Windows 11.

Ви вирішили використовувати пароль для забезпечення безпеки вашого ПК або ноутбука з Windows, але з якоїсь причини ви просто не можете його запам'ятати.

Важливо підкреслити, що поради у цій статті слід використовувати лише для отримання доступу до особистого пристрою — або вашої власної, або довіреної особи, яка дала вам дозвіл.

Як увійти до Windows, якщо забув пароль?

З обліком Microsoft. Якщо ви використовуєте обліковий запис Microsoft для входу до Windows, вам пощастило. Забутий пароль легко вирішити, перейшовши на сторінку «Відновити свій обліковий запис» та дотримуючись інструкцій зі скидання пароля.

Як тільки це буде зроблено, ви зможете використовувати новий пароль, який ви щойно ввели для входу в Windows.

2. З локальним обліковим записом. Надія все ще може бути навіть якщо ви використовуєте локальний обліковий запис на своєму ноутбуці або ПК.

Однак вам необхідно заздалегідь налаштувати контрольні питання, які будуть задані, якщо ви забудете свій пароль.

3. З прихованим обліковим записом адміністратора (Windows 7 та старше). У Windows 7 (і в деяких попередніх версіях) є обліковий запис адміністратора, який не видно при звичайному використанні.

Цей метод може не працювати, якщо обліковий запис вимкнено, що відбувається за умовчанням у деяких установках Windows 7.

4. За допомогою завантажувального диска Windows або USB-накопичувача. Якщо ви зможете знайти DVD-диск Windows або завантажувальний USB-накопичувач з Windows, можливо, ви зможете використовувати командний рядок для увімкнення відключеного облікового запису адміністратора.

5. За допомогою утиліти скидання пароля. Якщо все це не допомогло, ви можете завантажити утиліту, яка стверджує, що зламує або оминає пароль Windows. Знову ж таки, ми не можемо схвалювати їх використання ні для чого, крім порятунку ваших власних файлів на вашому комп'ютері.

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