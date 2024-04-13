Якщо ваш ноутбук почав гальмувати, ви не єдина людина на планеті, котра зіткнулася з цією проблемою, оскільки це досить поширений сценарій.

Як прискорити роботу ноутбука?

Видаліть непотрібне сміття. Якщо на вашому ноутбуці занадто багато сміття (файли кешу, тимчасові файли, файли, що не використовуються, історія браузера і т. д.), ваш ноутбук обов'язково буде працювати повільно, оскільки сміття накопичується.

2. Очистіть жорсткий диск ноутбука. Коли власний жорсткий диск ноутбука заповнений, це, швидше за все, уповільнить роботу, оскільки операційній системі не вистачає місця для нормальної роботи.

3. Зупиніть фонову діяльність. Найчастіше повільний ноутбук є результатом одночасного виконання занадто великої кількості програм або дій, які забирають багато обчислювальної потужності та пам'яті і, отже, уповільнюють його роботу.

4. Очистіть автозавантаження Windows. Програми і програми, що запускаються, хоча іноді і корисні, майже завжди занадто вимогливі до ресурсів ноутбука. Якщо ви можете визначити деякі процеси запуску, які ви вважаєте за непотрібні, ми радимо вам зупинити такі завдання, оскільки це допоможе вам вирішити проблему з повільним ноутбуком.

5. Сканування на наявність шкідливих програм та вірусів. Ноутбуки заражені шкідливими програмами та вірусами, які негативно впливають на їх продуктивність.

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