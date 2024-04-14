Сучасні ноутбуки стали повноцінним комплектом, а аудіоконтент та спілкування становлять значну його частину.

Однак, якщо динаміки вашого ноутбука з Windows 10 перестануть працювати, це може стати для вас справжньою проблемою.

Як виправити "Немає звуку" на ноутбуці з Windows 10?

Існує безліч рішень цієї проблеми: від дуже простих і очевидних до тих, що потребують певного рівня втручання фахівця.

Але є ймовірність, що ці виправлення допоможуть вам позбавитися проблеми зі звуком на ноутбуці з Windows 10.

  1. Перевірте гучність ноутбука. Перевірте піктограму динаміка в нижньому правому куті панелі завдань Windows і переконайтеся, що динаміки вашого ноутбука вибрані як основне джерело виводу звуку і гучність дійсно збільшена.

2. Спробуйте зовнішнє джерело звуку. Хоча це не обов'язково є виправленням, воно все одно повідомить, чи є дефект в динаміках вашого ноутбука.

Якщо у вас виникли проблеми з вбудованими динаміками ноутбука, спробуйте підключити ноутбук до зовнішнього пристрою виводу звуку, наприклад навушникам, парі TWS або динаміку Bluetooth.

ноутбук, скріншот Ютуб

3. Вимкніть покращення звуку на своєму ноутбуку. Якщо ви увімкнули будь-які покращення звуку на своєму ноутбуці з Windows 10, є ймовірність, що це може бути причиною того, що динаміки вашого ноутбука не працюють.

4. Перезавантажте ноутбук. Не можна заперечувати, що перезавантаження було найбільш поширеною порадою для вирішення технічної проблеми.

5. Встановіть/оновіть драйвери аудіо або динаміків. Однією з найпоширеніших причин, через яку звук на ноутбуці не працює, є застарілі або відсутні драйвери.

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