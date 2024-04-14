У ноутбуків досить часто бувають проблеми із відтворенням звуку, але цю неполадку можна легко виправити самостійно.

Сучасні ноутбуки стали повноцінним комплектом, а аудіоконтент та спілкування становлять значну його частину.

Однак, якщо динаміки вашого ноутбука з Windows 10 перестануть працювати, це може стати для вас справжньою проблемою.

Як виправити "Немає звуку" на ноутбуці з Windows 10?

Існує безліч рішень цієї проблеми: від дуже простих і очевидних до тих, що потребують певного рівня втручання фахівця.

Але є ймовірність, що ці виправлення допоможуть вам позбавитися проблеми зі звуком на ноутбуці з Windows 10.

Перевірте гучність ноутбука. Перевірте піктограму динаміка в нижньому правому куті панелі завдань Windows і переконайтеся, що динаміки вашого ноутбука вибрані як основне джерело виводу звуку і гучність дійсно збільшена.

2. Спробуйте зовнішнє джерело звуку. Хоча це не обов'язково є виправленням, воно все одно повідомить, чи є дефект в динаміках вашого ноутбука.

Якщо у вас виникли проблеми з вбудованими динаміками ноутбука, спробуйте підключити ноутбук до зовнішнього пристрою виводу звуку, наприклад навушникам, парі TWS або динаміку Bluetooth.

3. Вимкніть покращення звуку на своєму ноутбуку. Якщо ви увімкнули будь-які покращення звуку на своєму ноутбуці з Windows 10, є ймовірність, що це може бути причиною того, що динаміки вашого ноутбука не працюють.

4. Перезавантажте ноутбук. Не можна заперечувати, що перезавантаження було найбільш поширеною порадою для вирішення технічної проблеми.

5. Встановіть/оновіть драйвери аудіо або динаміків. Однією з найпоширеніших причин, через яку звук на ноутбуці не працює, є застарілі або відсутні драйвери.

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