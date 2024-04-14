У ноутбуков достаточно часто бывают проблемы с воспроизведением звука, но эту неполадку можно легко исправить самостоятельно.

Современные ноутбуки стали полноценным комплектом, а аудиоконтент и общение составляют значительную его часть.

Однако, если динамики вашего ноутбука с Windows 10 перестанут работать, это может оказаться для вас настоящей проблемой.

Как исправить «Нет звука» на ноутбуке с Windows 10?

Существует множество решений этой проблемы: от очень простых и очевидных до тех, которые требуют определенного уровня вмешательства специалиста.

Но есть вероятность, что эти исправления помогут вам избавиться от проблемы со звуком на ноутбуке с Windows 10.

Проверьте громкость вашего ноутбука. Проверьте значок динамика в правом нижнем углу панели задач Windows и убедитесь, что динамики вашего ноутбука выбраны в качестве основного источника вывода звука и громкость действительно увеличена.

2. Попробуйте внешний источник звука. Хотя это не обязательно является исправлением, оно все равно сообщит вам, есть ли дефект в динамиках вашего ноутбука.

Если у вас возникли проблемы со встроенными динамиками вашего ноутбука, попробуйте подключить ноутбук к внешнему устройству вывода звука, например наушникам, паре TWS или динамику Bluetooth.

3. Отключите улучшения звука на своем ноутбуке. Если вы включили какие-либо улучшения звука на своем ноутбуке с Windows 10, есть вероятность, что это может быть причиной того, что динамики вашего ноутбука не работают.

4. Перезагрузите ноутбук. Нельзя отрицать, что перезагрузка была наиболее распространенным советом для решения технической проблемы.

5. Установите/обновите драйверы аудио или динамиков. Одной из наиболее распространенных причин, по которой звук на ноутбуке не работает, являются устаревшие или отсутствующие драйверы.

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