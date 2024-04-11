Найпопулярніший спосіб приготування редиски це, звісно, салати, але і у запеченому вигляді цей овоч дуже смачний і корисний.

Запечена редиска – це оригінальна і водночас проста весняна страва, яка підійде як для гарніру, так і для самостійної закуски. Більше того, запечена редиска взагалі може змінити ваше уявлення про цей продукт.

«Завжди їла її тільки сирою. Цікавість взяла верх і мушу визнати - це смаачнооо!», - зазначала блогерка Ірина, поділившись рецептом запеченої редиски.

Інгредієнтів знадобиться зовсім мало. А саме: редиска, сіль, часник гранульований, копчена паприка, перець, інші спеції - до смаку, трішки олії.

Готується запечена редиска надзвичайно швидко і просто. Редиску необхідно помити і порізати на половинки, додати спеції і олію.

Як смачно запекти редиску.

Розігріваємо духовку, викладаємо редиску на деко, застеливши його пергаментним папіром.

Запікаємо редиску до золотистої скоринки при 200^С приблизно 25-30 хвилин.

«Смаком чимось нагадує дуже молоді, такі тверді цукіні. Соковита і хрумка, але і печена!», - розповіла блогерка про свої враження від запеченої редиски.

Як смачно запекти редиску.

Зазначимо, що редиску також запікають з лимонним соком. Рецепт також дуже простий: розріжте редиску навпіл, викладіть у глибоку тарілку, додайте олію, лимонний сік, спеції та добре перемішайте.

Духовку розігрійте до 180 градусів, редис викладіть на пергаментний папір та відправте запікатися на 20−25 хвилин.

Останні новини України:

Євген Клопотенко дав рецепт чудової страви з молодої капусти: ніжна і хрумка.

Смачний і весняний: Леся Нікітюк показала, як швидко приготувати салат із редиски.

Як приготувати салат з редискою по-новому: смачний і незвичайний.