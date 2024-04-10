Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, з яких продуктів нашвидкоруч можна приготувати смачний, соковитий і по-весняному легкий салат із редиски

Весна – це пора хрумкої, свіжої і корисної редиски, тож не дивно, що на столі відомої телеведучої Лесі Нікітюк з’явився цей продукт.

Пучок редиски повністю задовольняє добову потребу людини у вітаміні С. Крім того редиска багата на на білок, вітаміни та мікроелементи: калій, кальцій, залізо, фосфор, натрій, магній, марганець, мідь тощо.

За калорійністю редиску можна порівняти з помідором, кабачком і баклажаном, однак за кількості білка вона перевершує їх у два рази. Редиска покращує апетит, нормалізує трав­лення, діє як жовчогінний і сечогінний за­сіб. Редиску рекомендують вживати також, щоб налагодити процес травлення.

Салати з редиски готуються дуже просто і швидко, а смакують напрочуд добре. Телеведуча Леся Нікітюк віддає перевагу салатам з редискою і яйцем. Тарілочку такої смачної і простої страви Нікітюк і продемонструвала на своїй сторінці в Інстаграм.

Рецепт такого салату наступний. Знадобляться редиска – 200 гр, яйця – 3 шт, зелена цибуля, кріп свіжий, петрушка, сіль за смаком.

Яйця слід відварити, очистити від шкаралупи, дрібно нарізати кубиками. Редиску нарізати кружечками, а зелень подрібнити. У глибокій мисці з'єднуємо всі інгредієнти і заправляємо салат сметаною або майонезом. Додати сіль, перець перемішати і можна пригощатись!

Також заправку до салату з редискою можна приготувати, поєднавши майонез і сметану.

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