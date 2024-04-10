Весна – це пора хрумкої, свіжої і корисної редиски, тож не дивно, що на столі відомої телеведучої Лесі Нікітюк з’явився цей продукт.
Пучок редиски повністю задовольняє добову потребу людини у вітаміні С. Крім того редиска багата на на білок, вітаміни та мікроелементи: калій, кальцій, залізо, фосфор, натрій, магній, марганець, мідь тощо.
За калорійністю редиску можна порівняти з помідором, кабачком і баклажаном, однак за кількості білка вона перевершує їх у два рази. Редиска покращує апетит, нормалізує травлення, діє як жовчогінний і сечогінний засіб. Редиску рекомендують вживати також, щоб налагодити процес травлення.
Салати з редиски готуються дуже просто і швидко, а смакують напрочуд добре. Телеведуча Леся Нікітюк віддає перевагу салатам з редискою і яйцем. Тарілочку такої смачної і простої страви Нікітюк і продемонструвала на своїй сторінці в Інстаграм.
Рецепт такого салату наступний. Знадобляться редиска – 200 гр, яйця – 3 шт, зелена цибуля, кріп свіжий, петрушка, сіль за смаком.
Яйця слід відварити, очистити від шкаралупи, дрібно нарізати кубиками. Редиску нарізати кружечками, а зелень подрібнити. У глибокій мисці з'єднуємо всі інгредієнти і заправляємо салат сметаною або майонезом. Додати сіль, перець перемішати і можна пригощатись!
Також заправку до салату з редискою можна приготувати, поєднавши майонез і сметану.
Останні новини України:
Рецепт салату з молодою капустою, який прикрасить будь-який стіл.
Рецепт ніжного салату з молодою капустою та смачною заправкою - ніякого майонезу.
Рецепт ніжного салату з редискою і яйцем: головний секрет у заправці.