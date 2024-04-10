Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, из каких продуктов на скорую руку можно приготовить вкусный, сочный и по-весеннему легкий салат из редиски.

Весна – это пора хрустящей, свежей и полезной редиски, поэтому не удивительно, что на столе известной телеведущей Леси Никитюк появился этот продукт.

Пучок редиса полностью удовлетворяет суточную потребность человека в витамине С. Кроме того, редис богат на белок, витамины и микроэлементы: калий, кальций, железо, фосфор, натрий, магний, марганец, медь и т.д.

По калорийности редиска сравнима с помидором, кабачком и баклажаном, однако по количеству белка она превосходит их в два раза. Редиска улучшает аппетит, нормализует пищеварение, действует как желчегонное и мочегонное средство. Редиску рекомендуют употреблять также, чтобы наладить процесс пищеварения.

Салаты из редиски готовятся очень просто и быстро, а смакуют очень хорошо. Телеведущая Леся Никитюк предпочитает салаты с редиской и яйцом. Тарелочку такого вкусного и простого блюда Никитюк и продемонстрировала на своей странице в Инстаграм.

Рецепт такого салата следующий. Понадобятся редиска – 200 гр, яйца – 3 шт, зеленый лук, укроп свежий, петрушка, соль по вкусу.

Яйца отварить, очистить от скорлупы, мелко нарезать кубиками. Редис нарезать кружочками, а зелень измельчить. В глубокой миске соединяем все ингредиенты и заправляем салат сметаной или майонезом. Добавить соль, перец перемешать и можно угощаться!

Также заправку в салат с редиской можно приготовить, соединив майонез и сметану.

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